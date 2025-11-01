Nico Vázquez y Dai Fernández dejaron atrás los rumores y se mostraron juntos y enamorados en una romántica noche porteña. La pareja fue captada en el restaurante Trade Sky Bar, compartiendo risas, gestos de complicidad y una cercanía que confirmó su incipiente relación.

Apenas tres meses después de finalizar su extenso romance de 18 años con Gimena Accardi, Nico vuelve a ser noticia por su presente sentimental. Su vínculo con Dai, su compañera y coprotagonista en la obra Rocky, comenzó a gestarse fuera del teatro y ya no esconden su relación.

En las últimas horas, El Ejército de LAM compartió en X e Instagram una imagen que mostró a ambos de espaldas, sentados muy cerca uno del otro, con el imponente skyline de la ciudad de Buenos Aires como telón de fondo. Los gestos de cercanía y la complicidad entre ellos no dejaron lugar a dudas: el romance es real y está en marcha.

La foto de la salida nocturna de Vázquez y Fernández que capturó El Ejército de LAM.

Según los primeros registros, la pareja también ha sido vista en salidas diurnas y momentos de relax, lejos de los focos del teatro Lola Membrives, donde ambos trabajan en la obra. La periodista Yanina Latorre comentó en Sálvese quien pueda que la pareja se muestra cada vez más cómoda y cercana en la vida cotidiana, dejando en claro que la relación ha avanzado rápidamente.

Además de compartir tiempo en la ciudad, Nico y Dai ya planean viajes juntos, como su próxima participación en la carrera de Filadelfia relacionada con la obra Rocky, acompañados por parte del equipo de producción.

Entre risas, cenas románticas y proyectos compartidos, Vázquez y Fernández consolidan su relación y confirman que el amor puede comenzar de nuevo, incluso bajo la mirada de todos.