Luego de la última licitación de títulos públicos y una decisión de baja de tasas de interés por parte del Banco Central, los mercados financieros recalibraron sus expectativas y se registró un rebote en los precios de los distintos dólares paralelos y financieros en Argentina.

Este movimiento refleja un cambio de ánimo entre inversores tras una semana de fuerte intervención oficial para ordenar variables macroeconómicas, donde el recorte de tasas de interés buscó aliviar la presión sobre el costo del crédito y propiciar cierta reactivación de la actividad local.

En la licitación reciente, el Gobierno colocó instrumentos de deuda en pesos, aunque las tasas finales quedaron por debajo de lo esperado por algunos inversores, lo que generó un ajuste en las valuaciones y retornos esperados. La sensación dominante en el mercado fue que, si bien la autoridad monetaria busca contener la volatilidad, el resultado no fue tan contundente como se esperaba.

Además, la decisión de bajar las tasas de interés nominales (medida que influye en la rentabilidad de los instrumentos financieros en pesos) potenció la búsqueda de activos alternativos, entre ellos los dólares financieros, que comenzaron a mostrar subas tras el cierre de la rueda.

El rebote de los dólares libres y financieros

Producto de esa recalibración, los mercados paralelos y financieros mostraron aumentos en sus cotizaciones:

Los dólares libres y alternativos tuvieron un rebote tras varios días de tranquilidad relativa.

Los dólares financieros también respondieron al nuevo escenario de tasas y condiciones de mercado con subas en sus precios.

La suba se interpretó como una anticipación de mayor demanda de cobertura cambiaria, en un contexto en el que los inversores buscan protegerse frente a la menor rentabilidad en pesos.

Expectativas y riesgos económicos

Los analistas coinciden en que este tipo de movimientos “a la retaguardia” suele aparecer cuando el mercado interpreta que las políticas monetarias y fiscales no alcanzan a disipar la incertidumbre estructural. La combinación de tasas más bajas y emisión para financiar el gasto público puede generar presiones adicionales sobre la liquidez y la inflación, que a su vez se trasladan al segmento cambiario.

Asimismo, el rebote de los distintos dólares libres es observado con atención por empresarios y ahorristas, ya que puede influir sobre las expectativas de inflación, la planificación financiera y las decisiones de inversión en lo que resta del trimestre.

Mirada de los inversores

Los operadores del mercado señalaron que el ajuste reciente pone en evidencia que las señales cautas no son suficientes para calmar a los mercados sin un esquema más claro de anclaje de expectativas. La baja de tasas, si bien apunta a reactivar sectores productivos, también reduce el atractivo de los instrumentos en pesos frente a alternativas dolarizadas.