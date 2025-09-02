Publicidad
Policiales > En Caucete

Un móvil policial quedó destruido por un delincuente que le robó a una menor de edad

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El móvil policial destruido por el delincuente.

Caucete fue escenario de un suceso delictivo que combinó robo, persecución y daños a la propiedad pública. Los hechos se desencadenaron en la intersección de la calle Juan Jufre y Avenida de los Ríos, donde una menor fue abordada por dos sujetos. Uno de los asaltantes, descrito con un chaleco reflectante naranja y pantalón negro, le sustrajo su teléfono celular.

Tras la denuncia, el Comando Radioeléctrico Este inició un operativo que permitió ubicar la motocicleta utilizada por los delincuentes. Durante la persecución, los sospechosos demostraron una actitud hostil al arrojar una piedra que impactó en la luneta trasera de un móvil policial, causándole daños considerables.

A pesar del incidente, la policía logró secuestrar la moto. Las verificaciones posteriores revelaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 2 de junio, confirmando que también había sido objeto de un robo anterior.

A raíz de estos eventos, se han iniciado dos legajos judiciales. El robo del teléfono celular a la menor está siendo investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad. Paralelamente, los daños sufridos por el móvil policial son materia de investigación por parte de la UFI Genérica. La policía continúa trabajando para identificar y aprehender a los responsables de ambos delitos.

