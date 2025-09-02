Caucete fue escenario de un suceso delictivo que combinó robo, persecución y daños a la propiedad pública. Los hechos se desencadenaron en la intersección de la calle Juan Jufre y Avenida de los Ríos, donde una menor fue abordada por dos sujetos. Uno de los asaltantes, descrito con un chaleco reflectante naranja y pantalón negro, le sustrajo su teléfono celular.

Tras la denuncia, el Comando Radioeléctrico Este inició un operativo que permitió ubicar la motocicleta utilizada por los delincuentes. Durante la persecución, los sospechosos demostraron una actitud hostil al arrojar una piedra que impactó en la luneta trasera de un móvil policial, causándole daños considerables.

Publicidad

A pesar del incidente, la policía logró secuestrar la moto. Las verificaciones posteriores revelaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 2 de junio, confirmando que también había sido objeto de un robo anterior.

A raíz de estos eventos, se han iniciado dos legajos judiciales. El robo del teléfono celular a la menor está siendo investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad. Paralelamente, los daños sufridos por el móvil policial son materia de investigación por parte de la UFI Genérica. La policía continúa trabajando para identificar y aprehender a los responsables de ambos delitos.