Una joven de 19 años confesó que su novio, de 55 años, es el padre de su ex

Una joven creadora de contenido generó un intenso debate en redes sociales al revelar un dato sorprendente sobre su relación con un hombre 34 años mayor que ella: Julio Rodríguez, de 55 años, es el padre de una de sus exparejas.

La confesión en redes

Camila Gutiérrez, de 21 años, y Julio Rodríguez se han hecho conocidos en TikTok por documentar su vida en pareja y la notable diferencia de edad que los separa. Sin embargo, en un video reciente publicado en su cuenta compartida @CamiyJu11, decidieron abordar los rumores que circulaban sobre los orígenes de su vínculo.

La revelación llegó de manera directa. Camila declaró ante la cámara: "Sí, chicos, salí con él", refiriéndose al hijo de Julio. "Estuve un par de meses, pero no es para tanto quilombo. Después cada uno siguió su camino. Yo tuve mis parejas y él tuvo las suyas. Están inventando cosas que no son".

El contexto de la relación

La pareja, oriunda de Navarro, provincia de Buenos Aires, se conoció en 2019, cuando Camila tenía 15 años y Julio 50. Aunque inicialmente dijeron haberse cruzado en una peña, la dinámica familiar siempre estuvo presente. En el mismo video, Julio explicó que habían eliminado publicaciones anteriores porque en ellas aparecía su hijo, quien se vio expuesto sin consentimiento.

"Están diciendo barbaridades. Se están metiendo con su familia y con mi exfamilia", expresó Rodríguez, mostrando su malestar por los comentarios agresivos que recibían.

La reacción dividida de los usuarios

La publicación acumuló cientos de comentarios con reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores apoyaron a la pareja, otros expresaron su desaprobación y cuestionaron la situación.

"Yo les dije que algo raro tenían", escribió un usuario. Otros fueron más críticos: "Cero códigos el señor con su hijo", y "No hay un familiar que les diga, 'che no da?'".

La pareja, que actualmente convive y supera los 63 mil seguidores en la plataforma, decidió enfrentar los rumores directamente, inaugurando lo que llamaron una "nueva temporada" en su contenido, aunque el debate sobre los límites y la dinámica de su relación familiar parece lejos de cerrarse.