Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras sufrir quemaduras fatales al encender un cigarrillo mientras permanecía internada en el área de terapia intensiva. El hecho ocurrió el sábado y la paciente falleció este lunes por la noche, generando conmoción en la provincia.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, la mujer había ingresado al centro de salud luego de un accidente de tránsito ocurrido el 22 de agosto en la localidad de Quimilí. Fue derivada al Hospital Regional para continuar su recuperación y se encontraba intubada y bajo asistencia mecánica en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva.

Publicidad

El siniestro se desató cuando, de acuerdo con las cámaras de seguridad, un hermano de la paciente ingresó fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo junto a un encendedor. Minutos más tarde, la camilla comenzó a arder y María sufrió graves quemaduras en la cara y en las vías respiratorias. Fue trasladada de urgencia al Shock Room, pero no pudo sobrevivir a las heridas.

La justicia investiga el caso con la intervención de tres Unidades Fiscales, que ya solicitaron pericias, declaraciones al personal médico y de enfermería, además del análisis de las grabaciones de seguridad. El objetivo es determinar las responsabilidades sobre cómo ingresaron los elementos prohibidos en un área crítica.