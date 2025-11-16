River empata con Vélez y necesita ganar para seguir en carrera a la Libertadores

River Plate intentará recuperarse de la reciente derrota por 2 a 0 en el Superclásico ante Boca Juniors cuando visite a Vélez Sarsfield este domingo a las 17 horas en el estadio José Amalfitani, por la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El Millonario necesita un triunfo para mantener vivas sus chances de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, además de vencer a Vélez, deberá esperar que Argentinos Juniors pierda frente a Estudiantes de La Plata, lo que le permitiría acceder al menos a la fase preliminar del certamen continental.

El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer, con Adrián Franklin como encargado del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo presentará algunas modificaciones importantes. Enzo Pérez reaparecerá en el mediocampo, reemplazando a Lucas Martínez Quarta, quien no podrá jugar por acumulación de amarillas. También ingresarán Fabricio Bustos y Milton Casco en lugar de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, respectivamente, ambos suspendidos por quinta amarilla.

Además, Santiago Lencina será titular en el medio campo, mientras que Juan Carlos Portillo ocupará un lugar en la defensa. Juan Fernando Quintero regresará al once inicial para romper la línea de cinco defensores y ubicarse detrás de los delanteros Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

River también sufrió la baja de Kevin Castaño, convocado por su selección para la fecha FIFA, y de Maximiliano Meza, quien estará fuera por aproximadamente tres meses debido a una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Por su parte, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, viene de perder 2-0 contra Gimnasia La Plata en la fecha anterior. Aunque ya está clasificado para los octavos de final del torneo, el equipo local podría perder la ventaja de jugar en casa en esa instancia si pierde este partido y se dan ciertos resultados adversos.

La formación titular de Vélez para este encuentro será: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silveiro, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Francisco Pizzini, Bruno Valdes; y Dilan Godoy.

River alineará a: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El partido representa una oportunidad clave para River, que ya aseguró su lugar en los playoffs y espera consolidar su acceso a la Copa Libertadores, mientras Vélez busca mantener su localía en la fase eliminatoria del torneo.