Un grave siniestro vial se registró este lunes 29 de septiembre alrededor de las 14:50 horas en Capital, cuando una niña de 2 años fue embestida por un automóvil mientras jugaba frente a su casa. Según informaron fuentes policiales. el vehículo involucrado sería un Chevrolet Prisma perteneciente a la Remisería Oeste, que tras el incidente se dio a la fuga.

Testigos indicaron que el auto circulaba de Oeste a Este por la calle donde ocurrió el hecho. La menor sufrió un golpe en el rostro y fue trasladada de inmediato al Hospital Rawson. Desde la guardia policial del nosocomio informaron que presenta traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando bajo observación.

El padre de la niña, Nicolás Emiliano Valdez, se presentó en la comisaría para radicar la denuncia penal. El caso quedó en manos de la Fiscalía Subrogante, a cargo de Francisco Micheltorena, junto con la ayudante fiscal Agostina Pérez. Mientras tanto, personal policial realiza tareas investigativas para localizar al automóvil y al conductor responsable.