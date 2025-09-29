El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), dio a conocer el cronograma de colectas de sangre previstas para el mes de octubre. La iniciativa busca sostener el stock del banco de sangre de la provincia y convoca a la comunidad a participar de manera voluntaria.

Las jornadas se realizarán en distintos departamentos, en articulación con hospitales y centros de salud locales.

Fechas y lugares de colecta:

Viernes 3/10 – 8 a 12: Albardón, CAPS Las Tapias (Calle 21 de febrero entre Calle Nacional y Olivera). Colabora Hospital Dr. José Giordano.

Martes 7/10 – 8:30 a 12: Jáchal, Hospital San Roque (RN 150).

Lunes 13/10 – 9 a 12: Barreal, Hospital de Barreal (Las Heras 79 oeste).

Miércoles 15/10 – 8 a 12: Caucete, Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar (Diagonal Sarmiento 42).

Jueves 16/10 – 14 a 18: Capital, Escuela de Comercio Libertador General San Martín UNSJ (Mitre Este 501).

Viernes 17/10 – 8 a 12: Pocito, Hospital Dr. Federico Cantoni (Av. Int. Joaquín Uñac entre calles 10 y 11, Villa Aberastain).

Martes 21/10 – 8 a 12: Sarmiento, Hospital Ventura Lloveras (9 de Julio, Media Agua).

Viernes 24/10 – 8 a 12: Angaco, Centro de Jubilados de Angaco (Calle San Martín entre Nacional y Rawson). Colabora Hospital Dr. Rizo Esparza.

Martes 28/10 – 8:30 a 12: Jáchal, Hospital San Roque (RN 150).

Requisitos para donar sangre:

Tener entre 18 y 65 años.

Presentar DNI.

Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías, debe esperar 12 meses.

Tras vacunación contra COVID-19, esperar 72 horas.

Desayunar liviano, evitando lácteos y tomando abundante líquido.

Para más información, se puede consultar al teléfono 4223571 o asistir al Iphem, ubicado en Rivadavia 728 este, Capital.