El 29 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba. Esta medida forma parte de un proceso de reorganización del sistema sanitario impulsado por el Ministerio de Salud.

Ambas entidades incumplieron los requisitos contables, presentaron falencias administrativas y superaron los factores de criticidad establecidos por la normativa vigente. La Superintendencia detectó irregularidades en balances y estados contables, así como deficiencias en la gestión institucional y limitaciones en su capacidad económico-financiera.

Las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025 ordenan que cada obra social entregue, en un plazo máximo de 15 días, un plan de contingencia que incluya medidas correctivas y metas trimestrales para revertir la crisis. El seguimiento de estos planes estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis. Además, siete entidades atraviesan procedimientos de baja y otras ocho permanecen bajo intervención. El objetivo principal es asegurar que los agentes en funcionamiento puedan brindar prestaciones sanitarias de calidad y mantener una gestión transparente.

Este proceso de supervisión abarca obras sociales de diversas ramas y regiones. Recientemente, también se incluyó a la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, y a la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro, que igualmente superaron los factores de criticidad establecidos.

El Comité de Evaluación y Seguimiento, designado por la Superintendencia, será responsable de controlar la evolución de los planes de contingencia. Su monitoreo no solo considerará la presentación formal de documentos, sino también indicadores económicos y financieros, capacidad de pago y dependencia de subsidios estatales.

En las últimas semanas, la autoridad sanitaria tomó otras medidas de control y depuración en el sector. Por ejemplo, la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución ingresó en procedimiento de crisis y debe presentar un plan con metas trimestrales para su recuperación.

Desde la Superintendencia se destacó que la política general busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y supervisión para garantizar el acceso efectivo a prestaciones sanitarias de calidad. Según la entidad, “La gestión de la S.S. Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población”.

El proceso de intervenciones también ha llevado al cierre y disolución de algunas obras sociales con crisis estructurales profundas, como la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), que contaba con apenas 50 afiliados. Asimismo, la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) fue eliminada del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud por irregularidades administrativas y por no contar con afiliados ni prestaciones activas.