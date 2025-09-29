NOTA DEL EDITOR Importante Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, hablar puede ser el primer paso. Hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. Llamá al 911 o al 4305538.

La Unidad Fiscal Delitos Especiales informó sobre un trágico suceso calificado como muerte violenta. Hugo Eduardo Gordillo, de 60 años de edad, residente en Barrio La Estación, falleció luego de arrojarse voluntariamente desde un puente en Chimbas. El hecho se registró este lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 8.40 horas, en el puente ubicado sobre la Ruta Nacional 40 y Avenida Benavidez.

Según consta en el informe de la Unidad Fiscal, el personal fue anoticiado del hecho cerca de las 9 horas. En el lugar, se pudo entrevistar a un testigo, dueño de un puesto de "café al paso" situado justo debajo del puente.

Este masculino relató que en horas tempranas visualizó a Gordillo subir a pie hacia la cima del puente. Al notar sus intenciones de largarse al vacío, el testigo intentó hablarle y convencerlo de no hacerlo, sin obtener respuesta alguna de su parte. Inmediatamente, el testigo dio aviso al 911 y le solicitó a un camionero que detuviera su marcha debajo del punto donde se encontraba Gordillo, buscando evitar un fatal desenlace si este se tiraba sobre el asfalto.

Sin embargo, el camionero se retiró del lugar. Cuando personal policial estaba próximo a llegar, Gordillo tomó la decisión de arrojarse desde el lado oeste del puente. La caída fue de aproximadamente unos siete metros de altura, impactando sobre la capa asfáltica de Benavidez, y quedando herido en el lugar.

Tras el suceso, se solicitó asistencia médica, trasladando de manera inmediata al damnificado a urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Lamentablemente, a las 11.20 horas, Gordillo falleció.

A raíz del deceso, la Fiscalía se hizo presente en la Morgue del Hospital Rawson junto a la División Criminalística. Se extendió la orden de levantamiento de cadáver para su posterior traslado a la Morgue Judicial con el fin de llevar a cabo el protocolo de autopsia correspondiente.

Cabe destacar que el momento exacto del suceso fue registrado por una cámara domo de Cisem emplazada en el lugar, cuyo video ya se encuentra cargado en el sistema.

Intervinieron en el caso los funcionarios judiciales Francisco Nicolía, fiscal subrogante, y Agostina Pérez, ayudante fiscal. Finalmente, se informó que los familiares de la víctima prestaron consentimiento para la ablación de córneas, encontrándose este trámite en curso.