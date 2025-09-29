El dólar oficial cerró este lunes 29 de septiembre con su mayor incremento en tres semanas, impulsado por las medidas del Gobierno para frenar maniobras especulativas y por las fuertes compras de divisas realizadas por el Tesoro. En paralelo, el Contado con Liquidación (CCL) se aproximó a los $1.500, mientras que la brecha cambiaria se sostuvo en dos dígitos.

El tipo de cambio spot terminó la jornada en $1.351/$1.360 por unidad, lo que representó un avance de $34 respecto al cierre del viernes. En el segmento mayorista se operaron US$869,7 millones, el segundo volumen más alto del mes, mientras que en futuros se registraron transacciones por US$1.976 millones.

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró a $1.380 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.430, con una brecha que se redujo al 5,2%. El MEP operó en $1.451,14, mientras que el CCL cotizó en $1.490,20, con una brecha cercana al 9,5%.

En el mercado de futuros, los contratos mostraron nuevas subas generalizadas. El contrato a octubre escaló 1,8%, alcanzando una tasa nominal anual cercana al 70%, y se posicionó en $1.431. Para fin de año, el ajuste fue mayor: trepó 2,7% hasta los $1.559.

La jornada estuvo marcada por la reimposición de restricciones cruzadas para evitar operaciones de “rulo” financiero, lo que impactó directamente en la cotización de los diferentes tipos de cambio y reforzó la presión sobre los mercados paralelos.