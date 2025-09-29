Economía > Finanzas
El dólar oficial pegó el mayor salto en tres semanas y el CCL roza los $1.500
POR REDACCIÓN
El dólar oficial cerró este lunes 29 de septiembre con su mayor incremento en tres semanas, impulsado por las medidas del Gobierno para frenar maniobras especulativas y por las fuertes compras de divisas realizadas por el Tesoro. En paralelo, el Contado con Liquidación (CCL) se aproximó a los $1.500, mientras que la brecha cambiaria se sostuvo en dos dígitos.
El tipo de cambio spot terminó la jornada en $1.351/$1.360 por unidad, lo que representó un avance de $34 respecto al cierre del viernes. En el segmento mayorista se operaron US$869,7 millones, el segundo volumen más alto del mes, mientras que en futuros se registraron transacciones por US$1.976 millones.
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró a $1.380 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.430, con una brecha que se redujo al 5,2%. El MEP operó en $1.451,14, mientras que el CCL cotizó en $1.490,20, con una brecha cercana al 9,5%.
En el mercado de futuros, los contratos mostraron nuevas subas generalizadas. El contrato a octubre escaló 1,8%, alcanzando una tasa nominal anual cercana al 70%, y se posicionó en $1.431. Para fin de año, el ajuste fue mayor: trepó 2,7% hasta los $1.559.
La jornada estuvo marcada por la reimposición de restricciones cruzadas para evitar operaciones de “rulo” financiero, lo que impactó directamente en la cotización de los diferentes tipos de cambio y reforzó la presión sobre los mercados paralelos.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo detalle cómo se controla la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. El pedido surge tras la liquidación récord de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, bajo el régimen de retenciones cero.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Secretario de Seguridad, Enrique Delgado, dio respuesta a los vecinos de Zonda luego de dos años de espera por la garita. La nueva Unidad Operativa se complementará con la colocación inmediata de cámaras estratégicas, mientras se recuerda el exitoso operativo que desarticuló una banda dedicada al robo de aires acondicionados.