País > Para trámites y cobros
Anses alerta sobre la importancia de actualizar los datos personales
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado en el que insta a la población a mantener al día sus datos personales, familiares y de contacto registrados ante el organismo. Esta actualización es fundamental para realizar trámites y gestiones de forma digital con mayor facilidad.
Cómo verificar la información registrada: Cada ciudadano puede consultar sus datos actuales ingresando a mi ANSES mediante su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Información Personal. En caso de detectar discrepancias o cambios, se podrá acceder a la documentación necesaria y comenzar la actualización mediante la atención virtual.
En cuanto a los datos de contacto, es aconsejable revisar y validar el correo electrónico y número de teléfono celular al menos una vez por año o cada vez que se produzca una modificación. Esta gestión puede realizarse tanto en la aplicación móvil como en la página web oficial, www.anses.gob.ar, lo que garantiza un canal de comunicación directo y efectivo entre el organismo y cada beneficiario.
Desde Anses aclararon que la falta de actualización no generará perjuicios inmediatos para quienes reciben prestaciones, pero resaltaron que informar sobre cambios en datos clave es una práctica importante para evitar inconvenientes futuros.
Actualización desde casa: Los usuarios pueden realizar la mayoría de estos trámites cómodamente desde la web o la app de Anses, evitando desplazamientos y facilitando el acceso a los servicios.
