La caída de las tasas de interés para plazos fijos en pesos modificó el panorama para los ahorristas argentinos durante septiembre. Bancos de todos los tamaños y compañías financieras especializadas redujeron de manera significativa los rendimientos ofrecidos a quienes inmovilizan fondos en instrumentos tradicionales.

Entre los principales ajustes, el Banco de la Nación Argentina recortó su Tasa Nominal Anual (TNA) del 47% al 36% entre el 15 de septiembre y la actualidad. Un depósito de $1.000.000 a 30 días, que antes rendía 1.038.356 pesos, ahora paga 1.029.589 pesos. Santander Argentina S.A. siguió la tendencia, bajando de 42% a 35%, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofreció un 35,25%. BBVA Argentina y el Banco Provincia fijaron sus tasas en 35% y 34%, respectivamente. El Banco San Juan actualizó su TNA al 34,5%, ubicándose entre los principales bancos provinciales.

Las provincias también reflejaron fuertes recortes. El Banco de la Provincia de Córdoba pasó de 52% a 43%, mientras que el Banco del Chubut ajustó su TNA de 51% a 38%. Bancos como Banco del Sol S.A. y Banco VoII S.A. disminuyeron sus tasas de 55% a 45% en menos de dos semanas.

El efecto de las reducciones se traduce directamente en el monto final percibido por los depositantes. Las diferencias entre la entidad más competitiva y la menos atractiva alcanzan los $12.000 por cada millón invertido a 30 días. Según los cálculos actuales, bancos con las tasas más altas ofrecen alrededor de 1.036.986 pesos, mientras que los menos agresivos pagan apenas 1.024.000 pesos por el mismo capital y plazo.

La tendencia también alcanzó a compañías financieras minoristas. Crédito Regional redujo su TNA de 54,5% a 43%, Reba Compañía Financiera pasó del 50% al 40%, y otras entidades como Banco Mariva, Banco Meridian y Banco Provincia de Tierra del Fuego aplicaron recortes similares. Solo algunas firmas mantuvieron sus tasas, como Banco Masventas (30%) y Banco Julio (39%).

El fenómeno se consolidó como generalizado: todos los segmentos del sistema financiero ajustaron a la baja, con recortes promedio de 6,6 puntos porcentuales en las últimas dos semanas. No hubo entidades que registraran aumentos, y los descensos superaron los 10 puntos en algunos casos, sin distinción geográfica ni por tamaño de banco.

En este contexto, el mapa de opciones para quienes buscan colocar fondos a corto plazo en pesos se volvió heterogéneo. La competencia entre bancos tradicionales, provinciales y compañías financieras genera diferencias tangibles en rendimientos, obligando a los ahorristas a evaluar cuidadosamente cada propuesta antes de decidir dónde invertir.