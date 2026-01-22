Unión de Villa Krause ya conoce quiénes serán los encargados de impartir justicia en el decisivo encuentro ante Fundación Amigos por el Deporte de Mendoza (Fadep), correspondiente a la revancha de la semifinal de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El partido se disputará este sábado 24 de enero, desde las 18, en territorio mendocino, y contará con una terna arbitral de la provincia de Buenos Aires.

El árbitro principal será Marcos Ignacio Liuzzi (Ayacucho), quien estará acompañado por Gonzalo Cefe López como asistente 1 y Juan Alberto Giardini como asistente 2, ambos también de Ayacucho. El cuarto árbitro designado es Roberto G. Acevedo, completando así una cuaterna bonaerense para un duelo clave.

El Azul llegará a la revancha con una ventaja importante tras hacerse fuerte en Rawson en el partido de ida. En aquel encuentro, Unión se impuso 2 a 1 ante Fadep gracias a dos apariciones decisivas de Luciano Riveros, resultado que lo dejó a un paso de la final regional y encendió la ilusión de su gente.

Con el respaldo del resultado obtenido en San Juan, el equipo dirigido por Unión buscará en Mendoza sostener la diferencia y sellar el pasaje a la final de la Región Cuyo. El partido que promete intensidad, atención máxima y todo el foco puesto en el desempeño arbitral llegado desde Buenos Aires.