Desde este miércoles, los consumidores argentinos pueden adquirir celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint directamente desde Tierra del Fuego a través de la plataforma digital lanzada por Mirgor, https://couriertdf.com/. Esta modalidad elimina intermediarios y facilita la compra con entregas rápidas en todo el país.

Además, Newsan incorporó en su tienda online una sección llamada “Venta courier Tierra del Fuego”, donde ofrece seis productos entre aires acondicionados, teléfonos celulares y televisores de las marcas Sansei, Noblex y Whirlpool. La venta se realiza en pesos, adaptándose a las necesidades del mercado local.

Se espera que en los próximos días otras compañías como BGH y el resto de fabricantes de la isla también habiliten la venta directa mediante courier, mientras que los retailers continuarán comercializando estos productos a través de sus plataformas, actuando como intermediarios para evitar posibles reclamos legales.

Este régimen de venta por courier permite a los fabricantes despachar productos electrónicos nuevos y de fabricación nacional directamente a consumidores de todo el país bajo un esquema de exportación simplificada. Esto implica que las operaciones están exentas del pago de IVA y otros impuestos internos que afectan a la electrónica importada o local, lo que reduce los precios finales entre un 20% y 30% en comparación con los canales tradicionales.

Por ejemplo, en Mirgor, un Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray tiene un precio de USD 1.559 más USD 35 de envío a Capital Federal, totalizando USD 1.594. En contraste, en Amazon cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100, mientras que en un retail argentino el mismo modelo se vende a $3.349.999, es decir, un 50% más caro. Otro modelo, el Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue, se ofrece por USD 984 más USD 35 de envío, con un precio en retail un 36% superior.

En televisores, un Smart TV Samsung de 85 pulgadas QLED 4K Q70A cuesta USD 2.385 más USD 96 de envío, sumando USD 2.481, mientras que en Mercado Libre su precio supera los 4 millones de pesos.

Actualmente, las compras en Mirgor solo aceptan pagos con tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares. Los productos se entregan en el domicilio sin trámites aduaneros ni cargos adicionales, y la operación está amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza cambios y devoluciones.

Las facturas emitidas son tipo E, la única modalidad permitida para estas exportaciones minoristas. La entrega está disponible en todo el territorio nacional, exceptuando la isla de Tierra del Fuego por regulaciones específicas.

El catálogo online se actualiza constantemente, con precios en dólares y costos de envío detallados según destino y producto. El límite máximo de compra es de tres unidades iguales por año y un tope de USD 3.000 por despacho. No se permiten pagos en cuotas y es obligatorio contar con saldo en dólares y tarjeta de débito habilitada.

Los pedidos se despachan desde Tierra del Fuego en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la compra, con entregas estimadas entre 3 y 7 días hábiles según la ubicación. Además, se ofrece seguimiento en tiempo real mediante correo electrónico.

Todos los productos cuentan con garantía oficial y pueden ser cambiados o devueltos dentro de los diez días corridos posteriores a la recepción, con costos logísticos a cargo de la empresa. En caso de recibir artículos dañados o defectuosos, el comprador debe enviar fotografías en un plazo de 48 horas para gestionar el reemplazo gratuito.

El stock proviene de fábricas certificadas que aseguran calidad y autenticidad. Mirgor ya implementó esta modalidad, y otras empresas fueguinas trabajan para sumarse y ampliar la oferta con más marcas y modelos a precios competitivos.