Murió Gustavo Monti, empresario vinculado al caso del Acueducto Gran Tulum

Este miércoles falleció el empresario sanjuanino Gustavo Monti. Se trata del primo de Sergio Uñac, quien había cobrado fuerte notoriedad pública en el último tiempo por su vinculación con el caso relacionado a la tubería del Acueducto Gran Tulum.

Monti, oriundo del departamento Pocito, atravesaba una enfermedad terminal. Según trascendió, padecía cáncer de colon y su estado de salud se había agravado en los últimos meses.

En el último tiempo, su nombre resonó con fuerza en la agenda pública provincial debido a la polémica en torno a la obra del Acueducto Gran Tulum, uno de los proyectos hídricos más importantes de San Juan.

El empresario había quedado involucrado en el escándalo por la cuestionada tubería del sistema, un tema que generó repercusiones políticas y judiciales en la provincia.

Más allá de esa situación, la noticia de su fallecimiento impactó en distintos sectores del ámbito empresarial y social, donde Monti desarrolló su actividad durante años.