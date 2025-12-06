Geoffrey Hinton, reconocido como el “padrino de la IA”, aseguró que Google ha retomado su liderazgo en el desarrollo de inteligencia artificial, superando a OpenAI en la carrera por la supremacía tecnológica.

En una entrevista con Business Insider, Hinton destacó que la evolución reciente de Google marca un punto de inflexión en el sector. Este resurgimiento se refleja en el lanzamiento de Gemini 3, una actualización que ha posicionado a la empresa por delante de GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI.

Además, Google anunció una donación de 10 millones de dólares canadienses para la creación de la Cátedra Hinton en Inteligencia Artificial en la Universidad de Toronto, que será igualada por la institución. Este reconocimiento honra la trayectoria de Hinton, quien en 2024 recibió el Premio Nobel de Física y dividió su tiempo entre la universidad y Google.

La compañía valoró el impacto de Hinton en el desarrollo de redes neuronales y su influencia fundamental en la IA moderna, destacando que esta cátedra permitirá atraer a investigadores visionarios dedicados a la investigación impulsada por la curiosidad, tal como lo promovió Hinton.

El modelo de imágenes Nano Banana Pro también ha sido bien recibido en el sector tecnológico, fortaleciendo la posición de Google tras años de prudencia en sus lanzamientos. Esta situación ha generado preocupación en OpenAI, que afronta una “alarma roja” según informes recientes.

Hinton recordó que Google fue pionera en inventar los transformadores y desarrollar grandes chatbots antes que sus competidores, aunque la empresa adoptó una estrategia cautelosa tras el fracaso del chatbot Tay de Microsoft en 2016, que fue retirado por emitir mensajes racistas. “Google tenía una reputación muy buena y temía dañarla de esa manera”, explicó.

El CEO de Google, Sundar Pichai, admitió que retrasaron el lanzamiento de su chatbot por no considerarlo listo para el público, señalando que “no habíamos logrado que estuviera en un nivel en el que la gente aceptara que Google lanzara ese producto. En ese momento, aún tenía muchos problemas”.

A pesar de algunos lanzamientos problemáticos, como la suspensión de su generador de imágenes por errores históricos y recomendaciones absurdas en su buscador, Google ha recuperado la iniciativa, apoyándose en su capacidad para fabricar sus propios chips, lo que Hinton considera “una gran ventaja”.

El valor de las acciones de Google subió tras la posible firma de un acuerdo millonario para suministrar chips de inteligencia artificial a Meta. “Google tiene muchos investigadores muy buenos y, obviamente, una gran cantidad de datos y centros de datos. Mi apuesta es que Google ganará”, aseguró Hinton.

Aunque Hinton dejó Google en 2023 debido a sus preocupaciones sobre los riesgos sociales de la inteligencia artificial, su legado sigue siendo fundamental para la estrategia de la compañía y el avance global de esta tecnología revolucionaria.