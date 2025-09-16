Virales
Viral en redes: dos toros destruyeron un auto
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
Un incidente inusual en las fiestas patronales de Tendilla, Guadalajara, ha reavivado el debate en torno a los encierros, una tradición que genera controversia por el peligro que representa para animales y personas. El evento, capturado en video y es viral en redes sociales, muestra cómo dos toros descontrolados, tras salirse de la ruta, embistieron con furia un auto, dejando en evidencia los riesgos inherentes a este tipo de espectáculos.
El suceso ocurrió cuando dos toros se desviaron del recorrido del encierro. Uno de ellos persiguió a unos corredores y, desorientado, terminó impactando violentamente contra un auto. Con una fuerza notable, el toro destrozó por completo la parte trasera del automóvil, sin detenerse hasta que se hirió uno de sus cuernos, lo que le provocó un sangrado visible. La escena, de gran crudeza, fue seguida por la llegada de un segundo animal, que se sumó al embate.
A pesar de las heridas sufridas por el primer toro, ambos animales fueron finalmente controlados y continuaron su recorrido. El vehículo, por su parte, quedó completamente inservible. El video, que superó las dos millones de visualizaciones en Instagram, se ha convertido en un reflejo de las fuertes críticas que reciben estas celebraciones.
Las reacciones no se hicieron esperar, y las redes sociales se inundaron de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron la práctica, denunciando el maltrato animal. "La vergonzosa imagen de cada verano. Dejar de disfrutar con el maltrato animal", y "la culpa no es del animal", fueron algunos de los mensajes que se repitieron, sumados a preguntas retóricas como: "¿Qué esperaban, que el animal sacara una bayeta y se pusiera a darle cera al coche?".
El incidente en Tendilla pone de manifiesto, una vez más, los riesgos y la polémica que acompañan a las fiestas que involucran animales. Mientras los defensores de la tradición la ven como una parte de la cultura, sus detractores señalan la falta de control y la crueldad, un debate que se aviva cada vez que un accidente como este captura la atención pública.
