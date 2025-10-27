Virginia Gallardo se convertirá en diputada nacional por la provincia de Corrientes. La candidata de La Libertad Avanza (LLA) se mostró entusiasta tras conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, que fueron favorables para su agrupación.

Con el 99,64% de las mesas escrutadas, la lista de LLA obtuvo el 32,68% de los votos, lo que se tradujo en 178.292 sufragios para Virginia Gallardo, asegurando así una banca en el Congreso. Este resultado se posicionó apenas por debajo del oficialismo, Vamos Corrientes, que alcanzó el 33,91% (185.005 votos para Diógenes González), y por encima de Fuerza Patria (Peronismo), que logró el 28,32% (154.508 votos para Raúl “Rulo” Hadad). La elección de Gallardo fue catalogada como una sorpresa.

Apenas se confirmaron los resultados, Gallardo, quien es modelo y actriz, se pronunció con entusiasmo. En primer lugar, se refirió al balance general de los comicios: “Al parecer, los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa".

Luego, la diputada electa explicó que el resultado forma parte de un proceso en el que “vamos sumando gente que entiende que este es el camino”. Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje motivador a la ciudadanía, haciendo un llamado a la participación cívica y al optimismo: “Hay que involucrarse, hay que sumarse, hay que avanzar, porque la verdad es que tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina”, completó Gallardo.