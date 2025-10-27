Cultura y Espectáculos > Legislativas 2025
Burlando, el Turco García y Baldassi, los famosos que no consiguieron el éxito de Virginia Gallardo
Virginia Gallardo fue elegida diputada nacional en las elecciones legislativas de 2025, representando a La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes. La modelo y actriz consiguió la obtención de una banca en el Congreso.
La lista de LLA liderada por Gallardo alcanzó el 32,68% de los votos en la provincia, lo que representa un total de 178.292 votos.
Junto a Gallardo, otras figuras públicas ajenas al mundo de la política también obtendrán una banca por La Libertad Avanza, como Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo. El extenista Diego Hartfield también ingresará al Congreso por la provincia de Misiones.
No obstante, varios famosos quedaron fuera del Congreso en esta jornada:
- El abogado Fernando Burlando, quien se presentó por "Propuesta Federal para el Cambio" en la provincia de Buenos Aires, no logró su banca a pesar de obtener 236 mil votos (un 2,79% del total).
- El exfutbolista Claudio Omar “El Turco” García, que encabezó la lista de “Integrar” como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, solo cosechó 7.712 votos (un 0,48%) y no alcanzó a entrar.
- El exárbitro y exintegrante del Congreso por el Pro, Héctor “La Coneja” Baldassi, se presentó por la lista “Ciudadanos” en Córdoba, sumando 10.434 votos (un 0,54%) y tampoco logró el ingreso.