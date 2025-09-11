¿Vuelve? Ronda Rousey habló sobre su presencia en el evento de UFC en la Casa Blanca

El regreso de Ronda Rousey a la UFC ha sido tema de debate entre los aficionados, y la excampeona mundial ha avivado las especulaciones con recientes publicaciones en sus redes sociales. Tras el nacimiento de su segundo hijo, la superestrella ha compartido videos de sus entrenamientos, lo que ha generado una ola de preguntas sobre su posible retorno a la jaula. Aunque Rousey no ha confirmado ni negado de forma definitiva su regreso, ha sido categórica al descartar su participación en un evento histórico.

En una reciente entrevista en el podcast The Lapsed Fan, la peleadora, conocida como "Rowdy", dejó en claro que no formará parte del próximo UFC White House, el evento que la promotora planea realizar en junio de 2026. "No pelearé en la Casa Blanca", afirmó Rousey de manera contundente. Sin embargo, su declaración no cerró del todo las puertas a una vuelta al octágono. Al ser consultada sobre su futuro, la excampeona respondió: "Después de que Mike Tyson fuera la pelea más importante del año contra Jake Paul, nunca digas nunca a un regreso".

Cuando se le preguntó por qué se negaría a participar en el evento de la Casa Blanca si la dirección de la UFC, incluido su director ejecutivo Dana White, se lo solicitara, Rousey respondió de manera concisa: "Tengo cosas más importantes que hacer. Mi hijo necesita pasta". El debut de Rousey en la UFC se produjo en febrero de 2013, en el evento UFC 157, donde retuvo su título al derrotar a Liz Carmouche por sumisión.

Una trayectoria legendaria para Ronda Rousey

Su dominio en la división de peso gallo fue indiscutible, defendiendo su cinturón con éxito en cinco ocasiones. Sin embargo, su reinado llegó a un abrupto final en noviembre de 2015, cuando fue derrotada por Holly Holm en una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Su último combate en la jaula fue en diciembre de 2016 contra Amanda Nunes, quien la venció en tan solo 48 segundos. Tras su salida del octágono, Rousey se embarcó en una exitosa carrera de cinco años en la lucha libre profesional con la WWE, convirtiéndose en la única mujer en la historia en ostentar títulos en ambas compañías.

El UFC White House representa un hito sin precedentes para la promoción de artes marciales mixtas. La idea, confirmada por Dana White tras una reunión con el presidente Donald Trump, estaba originalmente programada para el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250.º aniversario de Estados Unidos, pero se adelantó a junio por cuestiones logísticas. El evento, que incluirá combates en el Jardín Sur de la Casa Blanca, promete ser un espectáculo histórico, con los pesajes planificados en el Monumento a Lincoln y áreas de observación en el National Mall.