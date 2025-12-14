Jeannette Jara, representante del Partido Comunista en Chile, admitió públicamente su derrota en la segunda vuelta presidencial frente a José Antonio Kast. Tras confirmarse los resultados oficiales, Jara se comunicó con el presidente electo para expresarle sus buenos deseos.

En sus redes sociales, Jara afirmó: “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile”.

Además, la candidata agradeció el apoyo recibido durante su campaña y aseguró que su espacio político continuará trabajando desde la oposición con el objetivo de impulsar cambios positivos en la vida de los ciudadanos chilenos.

Hizo un llamado a mantener la unidad y el compromiso entre sus seguidores, concluyendo con un mensaje de fortaleza: “Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”.