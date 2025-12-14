Publicidad
River venció a Atlético de Madrid y es el campeón de la Messi Cup

El "Millonario se impuso al "Colchonero" por 2-1 en la final de la Messi Cup Sub 16 en Miami.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Con un doblete de Bruno Cabral, el "Millonario se impuso al "Colchonero" en la final de la Messi Cup Sub 16 en Miami.

River Plate escribió una nueva página de gloria en sus divisiones juveniles al vencer 2-0 a Atlético de Madrid y consagrarse campeón de la Messi Cup 2025 Sub 16. La final se disputó este domingo en el Chase Stadium de Miami y tuvo como gran figura al delantero Bruno Cabral, autor de los dos goles del encuentro.

El “Millonario” fue contundente en la primera mitad y resolvió el partido gracias a un doblete de Cabral, que le permitió manejar el desarrollo del juego ante un rival de jerarquía internacional. A pesar de terminar el encuentro con un jugador menos, el conjunto argentino supo sostener la ventaja y cerró una actuación sólida para quedarse con el título.

El camino de River hacia la final no fue sencillo. En la fase de grupos finalizó segundo en el grupo B con cuatro puntos, tras empatar 2-2 con Barcelona, caer 2-1 ante Manchester City y golear 5-1 a Inter. En semifinales mostró su mejor versión al imponerse 3-1 frente a Chelsea, con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y nuevamente Bruno Cabral.

Atlético de Madrid también llegó con un recorrido destacado. Fue escolta en su grupo con cuatro unidades luego de perder ante Chelsea, vencer a Inter Miami y empatar con Newell’s. En semifinales protagonizó uno de los mejores partidos del torneo al derrotar 3-2 a Manchester City, resultado que le permitió acceder a la final.

Con este triunfo, River se quedó con el prestigioso certamen juvenil organizado por Lionel Messi y volvió a demostrar el alto nivel de sus inferiores, imponiéndose ante algunas de las academias más importantes del fútbol mundial en un escenario internacional de primer nivel.

