River Plate escribió una nueva página de gloria en sus divisiones juveniles al vencer 2-0 a Atlético de Madrid y consagrarse campeón de la Messi Cup 2025 Sub 16. La final se disputó este domingo en el Chase Stadium de Miami y tuvo como gran figura al delantero Bruno Cabral, autor de los dos goles del encuentro.

El “Millonario” fue contundente en la primera mitad y resolvió el partido gracias a un doblete de Cabral, que le permitió manejar el desarrollo del juego ante un rival de jerarquía internacional. A pesar de terminar el encuentro con un jugador menos, el conjunto argentino supo sostener la ventaja y cerró una actuación sólida para quedarse con el título.

Publicidad

El camino de River hacia la final no fue sencillo. En la fase de grupos finalizó segundo en el grupo B con cuatro puntos, tras empatar 2-2 con Barcelona, caer 2-1 ante Manchester City y golear 5-1 a Inter. En semifinales mostró su mejor versión al imponerse 3-1 frente a Chelsea, con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y nuevamente Bruno Cabral.

Atlético de Madrid también llegó con un recorrido destacado. Fue escolta en su grupo con cuatro unidades luego de perder ante Chelsea, vencer a Inter Miami y empatar con Newell’s. En semifinales protagonizó uno de los mejores partidos del torneo al derrotar 3-2 a Manchester City, resultado que le permitió acceder a la final.

Publicidad

Con este triunfo, River se quedó con el prestigioso certamen juvenil organizado por Lionel Messi y volvió a demostrar el alto nivel de sus inferiores, imponiéndose ante algunas de las academias más importantes del fútbol mundial en un escenario internacional de primer nivel.