Wanda Nara mostró cómo Icardi sigue enamorado de ella y no de la China Suárez

El conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión tras horas de versiones contrapuestas. Luego de que la empresaria mencionara la existencia de un vínculo cordial, el futbolista publicó un fuerte comunicado asegurando que "nunca retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo".

En su descargo, Icardi desafió públicamente a su exmujer al preguntar: "¿Por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla?", además de atacarla con la frase: "Es llamativo que le crean a una mitómana".

Ante estas provocaciones, Wanda Nara decidió romper el silencio y exhibir pruebas concretas en sus redes sociales para dejar expuesto al delantero. Entre las capturas publicadas, figura una llamada perdida de Icardi hacia ella; la conductora aclaró que en ese horario sus hijas estaban en el colegio —descartando que el contacto fuera por las menores— y mostró que ella misma le consultó por chat "si estaba todo bien". Asimismo, la mediática difundió un extenso mensaje de Icardi dentro de un grupo que ambos comparten y un saludo de fin de año donde él le escribió: "Feliz Año Nuevo. Éxitos".

La disputa se intensificó debido a las posturas opuestas sobre el futuro de su relación. Mientras Icardi sentenció que ella "nunca jamás será familia", Wanda había afirmado previamente: "Vamos a ser familia para siempre".

La exposición incluyó también una foto "bombita" enviada por el jugador para ser vista una sola vez y un mensaje donde ella le aseguraba que confiaba en él como padre. El escándalo sumó un nuevo condimento con la información de Pilar Smith en LAM, quien aseguró que "Wanda tiene grabadas las llamadas con Mauro Icardi", confirmando una escalada mediática que promete continuar.