La dura operación a la que se sometió Nati Jota: “Ves todo, pero no sentís nada”

Durante años, los anteojos fueron una parte inseparable de la imagen de Nati Jota. Se convirtieron en su sello personal, acompañándola desde sus inicios como cronista hasta su etapa como figura del streaming. Sin embargo, la conductora decidió someterse a una cirugía refractaria para corregir su miopía y astigmatismo.

Tras anunciarlo en Olga con una emotiva carta de despedida, la influencer compartió con detalle, a través de una historia de Instagram, cómo fue el procedimiento. Nati Jota comenzó explicando que la operación (la que ella se hizo) es para corregir miopía y astigmatismo, y se considera operable después de un tiempo sin aumentar la graduación.

Nati Jota relató el paso a paso de la intervención. Primero, te anestesian mucho los ojos con gotas, y se sienten los párpados muy pesados. Al toque se acostó en la camilla boca arriba, y le taparon un ojo para que la maquinola le quedara por encima de la cara. Le indicaban todo el tiempo: “Mirá la luz verde”. Comentó que había unas luces rojas al costado que le daban fobia, y no dejaba de aparecer el pensamiento intrusivo de moverse hacia ellas.

Sobre la sensación, relató: "Vos ves todo, pero no sentís nada". Agregó que ni siquiera es que se ve "todo," sino que no se entiende bien qué están haciendo; solo se ve algo que pasa, luces, ruido, más borroso, menos borroso. La influencer destacó que el doctor le iba diciendo a la perfección todo lo que iba viendo, lo que le daba mucha tranquilidad.

Respecto a la parte más técnica, Nati Jota contó que abren la "tapita del ojo", la cortan, le dejan una puntita "pegada" y la mueven. Luego, el láser actúa "posta cinco segundos", y vuelven a cerrar la tapita. La influencer aseguró que "Dicho así da impresión, pero la verdad es que no ves ni te das cuenta". Todo el proceso, afirmó Nati, dura, literal, dos minutos. Incluso tiene un video del proceso de uno de los ojos que dura dos minutos, pero no lo sube porque "puede dar impresión al pedo" y tiene miedo de que Instagram lo denuncie.