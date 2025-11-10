En uno de los momentos más luminosos de su vida, Oriana Sabatini eligió celebrar la espera de su primera hija con un viaje inolvidable a Nueva York. La cantante decidió regalarse unos días en la Gran Manzana, rodeada por el cariño de su familia. El viaje se convirtió en un testimonio íntimo de amor, complicidad y emoción antes de dar la bienvenida a la beba que espera con Paulo Dybala.

Oriana viajó a Nueva York para vivir una experiencia única junto a su mamá Catherine Fulop, su padre Ova Sabatini y su hermana Tiziana.

La imagen del reencuentro quedó inmortalizada por Catherine Fulop, su madre, quien la compartió con sus seguidores. En el video se pudo apreciar a Oriana descendiendo de un taxi amarillo, mientras su papá, Ova Sabatini, la envolvía en un fuerte abrazo a metros de la puerta del hotel. Este momento de padre e hija, capturado justo antes de entrar al lobby, fue uno de los momentos destacados de la secuencia. Aunque no apareció en las imágenes subidas por Catherine, Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, fue nombrada como parte indispensable de este encuentro en la Gran Manzana.

El viaje familiar se llenó de postales elegantes y paradas emblemáticas. Entre las primeras compartidas por Catherine se destacó una visita al famoso edificio de Louis Vuitton en la icónica Fifth Avenue. La marca de lujo francesa atrajo no solo a fanáticos de la moda, sino también a turistas de todo el mundo, con una fachada ambientada que evocaba sus clásicos maletines. Catherine también compartió una imagen desde las calles neoyorquinas, transmitiendo la energía de esta travesía tan personal y familiar.

El viaje no fue solo familiar, ya que Oriana reservó para sí misma una aventura muy esperada: conocer en persona al actor Tom Felton. Felton es célebre por su rol de Draco Malfoy en la saga de Harry Potter.

La joven artista escribió en redes: “Okay, está pasando. En dos días voy a ver en vivo a Draco Malfoy”, mostrando su entusiasmo absoluto. La cita sería en Broadway, en la obra Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter and the cursed child). En esta obra, el actor interpreta al personaje en la vida adulta y como padre. Oriana estaría ubicada en la fila cinco para no perderse ningún detalle.