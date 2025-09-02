El 28 de agosto, Wanda Nara emprendió su cuarto viaje del mes con destino a México para continuar con las grabaciones de Love is Blind, el reality de parejas que conduce junto a Darío Barassi para Netflix. Tras cuatro días entre trabajo y momentos de esparcimiento, la empresaria regresó al país el lunes por la noche y mostró en sus redes sociales el cálido recibimiento que tuvo al llegar.

La llegada de Wanda fue captada por las cámaras del programa Puro Show, conducido por Matías Vázquez y Pampito en El Trece. Vestida con un estilo relajado e informal, la mediática se mostró sonriente y accedió a sacarse fotos con quienes la reconocieron, evitando esta vez dialogar con el cronista tras el tenso intercambio que mantuvo en su salida anterior con la panelista Angie Balbiani. Rápidamente se dirigió al automóvil que la esperaba para llevarla a su hogar en Núñez.

Al llegar a su departamento, Wanda compartió imágenes del emotivo encuentro con sus dos hijas, a quienes definió como “mis minis MasterChef” mientras preparaban una sorpresa para recibirla después de cinco días de ausencia. No llegó con las manos vacías: sorprendió a las pequeñas con regalos, entre ellos el famoso chocolate Dubai.

En una de las fotos, la empresaria posó junto a la menor de sus hijas, ambas sonriendo con los chocolates en mano. “Solo así soy feliz”, expresó Wanda, reflejando la importancia que sus hijas tienen en su vida.

Durante su estadía en el exterior, el foco volvió a ponerse en la disputa que mantiene con Mauro Icardi por la tenencia de las niñas, especialmente tras las críticas recibidas por sus viajes frecuentes y un posteo del delantero turco en Instagram. Las palabras de Nara evidencian que sus hijas son un pilar fundamental en su día a día.

Mientras Wanda estuvo fuera, las pequeñas estuvieron al cuidado de su hermana menor, Zaira Nara, quien se encargó de que disfrutaran junto a sus primos Malaika y Viggo, y también con Emma Demichelis, hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

El departamento de Wanda se convirtió en un espacio festivo donde primos y amigos se reunieron frente al televisor para jugar al popular videojuego Just Dance. Además de los hijos de Wanda y Zaira, estuvieron presentes Carola Sánchez, novia de Valentino, y Emma Demichelis, apodada “Abrojito”.

La amistad entre Wanda y la familia Demichelis se mantiene fuerte a pesar de la distancia, ya que viven en el mismo edificio y han consolidado un vínculo que el traslado a México no ha podido romper.

La interacción virtual fue constante: Francesca, la hija mayor de Wanda, capturó la complicidad del momento y bromeó enviando un mensaje a su madre: “Se adueñó de la casa. Zai. Nueva propietaria del Chateau”, junto a una foto de Zaira en la cocina. Desde México, Wanda respondió con humor: “Me muero, cuando yo no estoy manda ella. La madrina”, mostrando la confianza y el buen humor que reina en la familia a pesar de la distancia.