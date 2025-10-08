El dolor cervical es una de las dolencias más frecuentes en personas que pasan largas horas frente a dispositivos como computadoras o celulares. Para abordar este problema, especialistas en yoga recomiendan una postura sencilla que ayuda a fortalecer el cuello y mejorar su movilidad de manera natural.

Se trata de la postura Sukshma Vyayama para el cuello, que consiste en una serie de movimientos suaves realizados mientras se está sentado, con la espalda recta y una respiración controlada. Esta práctica permite estirar y relajar la zona cervical, previniendo contracturas y favoreciendo la circulación sanguínea.

Los expertos aconsejan iniciar la rutina dedicando pocos minutos y aumentar progresivamente el tiempo de práctica. Además, destacan que la respiración profunda incrementa el efecto relajante de los ejercicios.

Con constancia y práctica diaria, el yoga se presenta como una herramienta accesible y efectiva para quienes buscan disminuir el dolor cervical sin recurrir a medicamentos, proporcionando alivio y mejorando la calidad de vida.