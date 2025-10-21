Adabel Guerrero es una figura del espectáculo que siempre se caracteriza por su sinceridad y esta vez no fue la excepción. En una reciente entrevista, la artista se refirió a Eugenia "China" Suárez de una manera que captó toda la atención.

Ambas compartieron elenco en el proyecto cinematográfico "En el barro" (2025), una experiencia que al parecer fue clave para que Guerrero desarrollara una profunda admiración y cariño por la ex Casi Ángeles.

"Estoy enamorada de la China Suárez", soltó Adabel sin rodeos, generando sorpresa en el estudio. Y no se quedó solo en la declaración, sino que procedió a explicar su fascinación por la actriz y cantante.

"No puede ser más linda", aseguró Adabel con una sonrisa, visiblemente afectada por el carisma de su colega. "Es la mujer más linda que vi en mi vida", concluyó la bailarina, resaltando no solo la belleza física de la China, sino también su ángel y actitud.