El empresario sudafricano Errol Musk, padre del multimillonario Elon Musk, enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil que involucran a cinco de sus hijos e hijastros. La investigación fue publicada este martes por The New York Times y detalla denuncias que se remontan a 1993.

De acuerdo al informe, los casos están documentados en registros judiciales, cartas, correos electrónicos, entrevistas familiares y reportes de trabajadores sociales tanto en Sudáfrica como en California. Ninguna de las denuncias derivó en condena formal, pero según el periódico, estas situaciones quebraron definitivamente la relación entre el magnate y su progenitor.

El primer caso registrado corresponde a 1993, cuando la hijastra de cuatro años denunció tocamientos en la vivienda familiar. Una década después, la misma menor habría relatado otro episodio. Con el tiempo, se sumaron más señalamientos que incluyeron a dos hijas y un hijastro. En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron por la denuncia de un niño de cinco años.

Según allegados citados por el diario, estas acusaciones motivaron reiteradas solicitudes de ayuda dirigidas a Elon Musk. En cartas privadas, familiares expresaron la necesidad de su intervención ante lo que describían como una situación de sufrimiento para los menores.

La biografía de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson en 2023, también abordó episodios familiares controvertidos. En ese libro, se menciona el nacimiento de un hijo de Errol con su hijastra, situación que generó rechazo entre los hermanos del empresario.

La respuesta de Errol Musk

El empresario de 79 años negó todas las acusaciones. En declaraciones a medios internacionales calificó los señalamientos como “falsos” y “absurdos”, asegurando que se trata de intentos de miembros de su familia para obtener dinero. También afirmó mantener una relación cercana con su hijo mayor y remarcó que nunca fue condenado por delito alguno.

Por su parte, Elon Musk había señalado en 2017, en una entrevista con Rolling Stone, que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables” y lo describió como “una persona terrible”. Actualmente, no mantiene comunicación con él.