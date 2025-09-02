Cada vez que llueve, el barrio Las Higueras, situado en la intersección de Lasayo y Las Palmeras, en Santa Lucía, se convierte en un verdadero pantano. Los vehículos terminan atascados en la greda y los vecinos deben convivir con calles intransitables. La postal se repite desde hace más de 15 años y, a pesar de los reclamos, no aparecen las soluciones.

Analía, vecina de la zona, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE que la raíz del problema es la falta de infraestructura básica. “El barrio nunca tuvo un sistema de desagües. Cada vez que llueve, el agua se acumula sin tener por dónde escurrir. La situación se repite año tras año”, explicó.

Según la mujer, la situación se agravó tras el inicio de un emprendimiento inmobiliario en las inmediaciones. “Cuando comenzaron a trabajar del otro lado de la calle, rompieron el pavimento para realizar conexiones de cloacas y jamás lo repararon. Tampoco hubo un trabajo de relleno o compactación, lo que generó un deterioro mayor en la vía de acceso”, detalló.

El impacto no es menor: los accesos están cada vez más comprometidos. “En varias oportunidades los vehículos terminan hundidos en el barro. Hace poco una camioneta quedó enterrada en una de las zanjas que se forman con la lluvia”, describió la vecina, preocupada también por la seguridad.

El miedo a la caída de un poste

El peligro no solo afecta al tránsito, sino también a los servicios básicos. “El poste de luz que está detrás de donde se atascó la camioneta se hunde con el paso del tiempo y corre riesgo de caerse. Presentamos reclamos en reiteradas oportunidades, pero nunca hay una respuesta concreta. Nos derivan a la empresa de energía o al municipio, y mientras tanto el problema sigue”, señaló.

Nula respuesta de las autoridades

Los pedidos, aseguró, no cuentan con el respaldo administrativo necesario. “Cuando llevamos fotos o informes sobre la situación de la calle, no nos asignan un número de expediente. La respuesta siempre es que van a revisar qué tipo de convenio existe con los responsables de la obra privada que rompió el pavimento, pero nunca avanza”, agregó.

La falta de acequias y desagües convierte a cada tormenta en una amenaza. “El barrio se inunda siempre. El agua no tiene salida y se queda estancada, deteriorando cada vez más las calles”, lamentó.

Mientras tanto, los vecinos de Las Higueras sienten que el tiempo pasa sin que las autoridades brinden una respuesta efectiva. Entre autos enterrados, postes en riesgo y calles anegadas, la vida cotidiana se ve condicionada por un problema que lleva más de una década sin resolverse.