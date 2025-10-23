El caso que conmocionó a Caucete en 2023, que involucraba a un kinesiólogo de la localidad acusado de abuso sexual simple contra una paciente menor de 14 años, culminó este jueves con una sentencia que generó gran controversia: el profesional fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a la cárcel.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Flagrancia, que encontró culpable al imputado por el delito de "abuso sexual simple agravado por ser la víctima menor de edad". Sin embargo, al tratarse de una pena menor a tres años y al no registrar antecedentes penales, el kinesiólogo pudo acogerse al beneficio de la condena en suspenso.

Publicidad

Durante el proceso, la fiscalía había solicitado una pena de prisión efectiva, argumentando la gravedad del delito y la vulnerabilidad de la víctima. No obstante, la defensa logró imponer su postura, centrada en la ausencia de violencia física y en la caracterización del hecho como un abuso simple.

La sentencia establece que el condenado deberá cumplir una serie de reglas de conducta obligatorias durante los tres años que dure la condena condicional. Entre ellas se incluiría, de forma habitual en estos casos, la prohibición de acercamiento a la víctima y a su grupo familiar, la obligación de fijar residencia e informar cualquier cambio, y la sujeción al control del Patronato de Liberados. El incumplimiento de estas pautas podría derivar en la revocación de la condicionalidad y el inmediato cumplimiento de la pena en una unidad penitenciaria.