Durante la jornada del miércoles, la policía procedió a la detención de un joven acusado de desviar fondos pertenecientes a la empresa Metales Concepción directamente hacia su cuenta personal de Mercado Pago.

Lo que llama poderosamente la atención es la corta trayectoria del acusado en la firma. El joven empleado llevaba tan solo quince días trabajando en Metales Concepción, luego de haber sido seleccionado entre varios aspirantes.

La maniobra delictiva fue advertida y desmantelada gracias a la intervención de un cliente. Al momento de efectuar un pago, el cliente recibió la oferta de un gran descuento si realizaba la transacción en efectivo. Como parte del esquema, se le proporcionó el alias del empleado para efectuar la transferencia, situación que generó las sospechas que rápidamente derivaron en la intervención policial.

Tras la detención, las autoridades incautaron el teléfono móvil del joven, el cual está siendo peritado en estos momentos para determinar la magnitud exacta del dinero desviado. La policía continúa con la investigación para esclarecer todos los detalles del hecho y evaluar posibles responsabilidades adicionales que pudieran surgir.