Más de 300 artistas iniciaron los ensayos para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Con la participación de 300 artistas, se iniciaron los ensayos del show "San Juan, mi tierra querida", espectáculo central que se presentará en el Velódromo Vicente Chancay los días 20, 21 y 22 de noviembre como parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. El primer ensayo general reunió al elenco completo para interiorizarse sobre la dinámica y puesta en escena del montaje.

La dirección artística, a cargo de Belén Montilla junto a los coordinadores coreográficos Cristian González y María Julia De Nardi, presentó la estructura del espectáculo a los bailarines y artistas seleccionados. Durante la jornada se explicaron las coreografías y la propuesta visual que desarrollará el guion escrito por Nicolás Rodríguez, cuyo contenido busca reflejar la identidad provincial a través del lema "San Juan, mi tierra querida".

La producción general del Velódromo, liderada por Florencia Poblete, destacó que el espectáculo de este año se caracterizará por la integración de diversas disciplinas artísticas en un mismo escenario. La presencia de más de trescientos artistas en escena representa la diversidad del talento sanjuanino, con la participación coordinada de bailarines, músicos y actores.

El secretario de Cultura, Eduardo Varela, acompañó el inicio del proceso creativo y confirmó que el espectáculo tendrá acceso gratuito para todos los asistentes al predio ferial, con horario de inicio programado para las 21 horas. El montaje artístico continuará con ensayos periódicos hasta la fecha de estreno, consolidando lo que se proyecta como una representación integral de la cultura provincial.