La Brigada de Investigaciones Norte logró un importante avance en la lucha contra el crimen al detener a dos jóvenes sospechosos de encabezar una organización dedicada al robo de conductores de plataformas de transporte.

Los detenidos fueron identificados como Chandia (19) y Aguilera (18). La acusación que pesa sobre ellos es la de utilizar estratégicamente las aplicaciones de viajes, como Uber y Didi, para solicitar un servicio y, una vez en el vehículo, proceder a agredir y asaltar a los choferes.

La investigación se puso en marcha tras la recepción de varias denuncias por hechos similares, las cuales fueron radicadas en la Comisaría Segunda Concepción. La coordinación de esfuerzos entre la Brigada y la Sección Sustracción de Automotores D-5 fue crucial para la identificación y detención de los sospechosos.

Actualmente, los dos jóvenes quedaron formalmente vinculados a un legajo judicial y deberán presentarse ante la justicia en las próximas horas para brindar explicaciones. Paralelamente, la policía se encuentra realizando allanamientos con el objetivo de recuperar los efectos y los rodados que fueron sustraídos a los conductores víctimas de estos asaltos.