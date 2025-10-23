La sorpresiva noticia de la renuncia de Yanina Latorre a LAM a fin de año, tras una década como una de las panelistas históricas y mano derecha de Ángel de Brito, generó un revuelo mediático y la inevitable especulación sobre un posible conflicto con el conductor. Sin embargo, Ángel de Brito salió a despejar las dudas y a revelar la causa principal del adiós de su "angelita" estrella: el agotamiento físico extremo.

Consultado en su ciclo de streaming (Ángel Responde, en Bondi), De Brito explicó que no hay ninguna interna ni pelea de por medio. Si bien reconoció que en un momento bromeó al aire sobre enterarse por los medios de la decisión de Yanina, el vínculo entre ellos se mantiene en excelentes términos.

El periodista fue contundente al señalar que la salida de Latorre se debe a una agenda laboral desbordante. "Yanina está liquidada físicamente", aseguró el conductor, detallando la intensa rutina de la panelista: "hace tres programas diarios (El Observador, SQP y LAM), que están basados en ella, 200 chivos, sale a comer todas las noches, sube 200 historias...".

De Brito reveló, además, que la idea de bajar la frecuencia de trabajo no es nueva y que él mismo le sugirió a Latorre a principios de año que considerara dejar LAM. "Me parece que es momento de que dejes LAM. No vas a poder hacer todo", recordó haberle dicho. Si bien Yanina se negó inicialmente a venir menos días, el desgaste comenzó a sentirse a mitad de año, momento en el que el conductor le aconsejó: "no venga los feriados, andá bajando la frecuencia".