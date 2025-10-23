El Ministerio de Educación de San Juan informó que el lunes 27 de octubre, en el turno mañana, no habrá clases en las escuelas donde se realicen las elecciones legislativas nacionales. La disposición busca garantizar las tareas de limpieza y reacondicionamiento de los establecimientos tras la jornada electoral del domingo 26.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 20328-ME-2025, que también establece las condiciones para el acondicionamiento de las escuelas antes y después del acto electoral. Según lo dispuesto, el viernes 24, en los turnos vespertino y nocturno, tampoco habrá actividad escolar en los edificios afectados, con el fin de preparar las aulas y dependencias que funcionarán como cabinas de votación.

Publicidad

Para las instituciones que trabajan únicamente en el turno mañana, se prevé la suspensión del último módulo del viernes para realizar los preparativos. El sábado 25, en tanto, los directivos deberán entregar los edificios al Comando Electoral y al Correo Argentino a partir de las 10 de la mañana, para el despliegue del operativo logístico.

Desde el ministerio se indicó que las escuelas afectadas deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad durante todo el proceso, asegurar la apertura y cierre de los edificios y facilitar el trabajo de las autoridades de mesa y los organismos involucrados.

Publicidad

Estas acciones buscan asegurar el normal desarrollo del proceso electoral en los establecimientos escolares, sin afectar la continuidad pedagógica, ya que las clases se retomarán con normalidad en todos los turnos el lunes por la tarde.