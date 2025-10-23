Este jueves 23 de octubre, Charly García cumplió 74 años y, como cada año, lo celebró rodeado de amigos, música y el afecto de una multitud de seguidores. El artista festejó en un bar de Palermo, tras el tradicional encuentro con fanáticos que desde temprano se congregaron frente a su domicilio para rendirle homenaje.

La jornada comenzó con una vigilia espontánea en la puerta del edificio donde vive, en Coronel Díaz y Santa Fe, donde sus seguidores levantaron carteles, entonaron sus canciones más emblemáticas —como Promesas en el bidet, Demoliendo hoteles y No voy en tren— y organizaron un pequeño show tributo. Pasadas las 21, García salió rumbo al local de Fitz Roy y Córdoba, donde lo aguardaban sus seres queridos.

Publicidad

Entre los presentes se destacaron David Lebón, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Joaquín Levinton, Andy Chango, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero, figuras clave en la historia del rock nacional. A la medianoche, el músico recibió el saludo de todos y el tradicional “feliz cumpleaños”, sentado en un sillón rojo, con su clásico atuendo: camisa blanca, chaqueta de cuero negra y sombrero oscuro.

El momento más simbólico de la noche llegó con la torta “Say No More”, inspirada en el disco que Charly lanzó en 1996 y que se transformó en un emblema de su filosofía artística. Sobre un fondo negro se destacaban las siglas “SNM” en rojo, junto a una única vela dorada que iluminó el instante en que todos corearon su nombre.

Publicidad

Fiel a su esencia, el artista se sentó al piano para improvisar unos acordes junto a Levinton, gesto que desató la ovación de los presentes. “¡Feliz cumple, Garzi!”, escribió el líder de Turf al compartir el momento en redes sociales.

Finalizada la velada, García fue trasladado en silla de ruedas hasta el vehículo que lo llevó de regreso a su casa, escoltado por sus asistentes y la Policía de la Ciudad, debido a la gran cantidad de fanáticos que se acercaron para saludarlo y agradecerle por su música.

Publicidad

El creador de Sui Generis y Serú Girán atraviesa una nueva etapa de su carrera con vitalidad. En las últimas semanas lanzó una colaboración con Sting, titulada In the city, una reversión del tema In the city that never sleeps, incluido en su disco Kill Gil. Además, presentó su más reciente trabajo discográfico, La lógica del escorpión, que reafirma su vigencia como una de las figuras más trascendentes del rock argentino.