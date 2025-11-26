En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital Rawson llevará adelante una jornada intensificada de testeos el lunes 1 de diciembre. La actividad se realizará junto al Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud.

Los puestos de testeo funcionarán de 8 a 13 en los Consultorios Externos Adultos (Infectología Nº 23 y 24) y de 14 a 17 en el Consultorio Testeo EX Urgencias, ubicado sobre calle General Paz. Las pruebas son gratuitas, confidenciales y los resultados se entregan en minutos.

Además, el Hospital Rawson anunció también la ampliación de su servicio habitual de testeo, destinado a facilitar el diagnóstico temprano de VIH, Sífilis, Chagas, Hepatitis C y Hepatitis B. Los estudios son gratuitos, confidenciales y se realizan mediante pruebas rápidas, con el objetivo de garantizar diagnósticos oportunos y derivaciones inmediatas a los tratamientos correspondientes.

El consultorio de Testeo funciona bajo la coordinación de los servicios de Infectología y del Laboratorio Central. La atención es por orden de llegada, sin turno previo ni pedido médico. Para realizarse los estudios, las personas deben presentar DNI y, en caso de contar con obra social, el carnet correspondiente.

Los testeos habituales se realizan de lunes a viernes, de 14 a 17, en el edificio ubicado en calle General Paz y Estados Unidos, Planta Baja, Ala Sur, en Capital.