Naturgy comunicó que este miércoles un corte de energía afectó a sectores de la zona norte de Capital y parte del departamento de Chimbas, debido a una falla transitoria registrada a las 15:49 en la estación transformadora Cavic. Según informó la empresa distribuidora, el inconveniente fue rápidamente detectado por el Centro de Control, desde donde se coordinó la maniobra para realimentar la demanda y avanzar en la normalización del servicio.

La restitución se concretó de manera progresiva entre las 15:54 y las 16:02, lo que permitió que la mayoría de los usuarios recuperara la energía en menos de quince minutos. Desde la compañía destacaron que el restablecimiento se logró gracias a las operaciones automáticas y a la intervención remota del sistema.

Además, aprovecharon la oportunidad para reiterar recomendaciones básicas de seguridad eléctrica. Entre ellas, evitar operar instalaciones sin cortar y verificar la ausencia de energía, no manipular electrodomésticos estando descalzo o con calzado húmedo, y contar siempre con disyuntores diferenciales en condiciones, ya que estos dispositivos pueden salvar vidas.

La empresa también advirtió sobre la importancia de no “puentear” ni desconectar los disyuntores en caso de que corten la energía, ya que esa acción indica una falla que debe ser revisada por un electricista matriculado. A su vez, recomendaron no utilizar alargues, zapatillas o adaptadores que no estén certificados, ni emplearlos como instalaciones permanentes, dado que pueden generar riesgos de sobrecarga y accidentes.

Con el servicio ya normalizado, la distribuidora reiteró su compromiso con la operación segura del sistema y pidió reforzar las medidas de prevención en los hogares.