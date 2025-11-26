El Ministerio de Salud de San Juan, junto al Programa Provincial de Inmunizaciones, convocó a la población a aplicarse la vacuna contra el dengue. La campaña está dirigida a personas de entre 4 y 59 años y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Para la vacunación, los sanjuaninos deberán asistir en el Vacunatorio Central, centros de salud y hospitales provinciales. Desde la cartera sanitaria recomendaron aplicarse la dosis antes del inicio del período estival, con el objetivo de llegar a la época de mayor circulación del mosquito con la población inmunizada.

La campaña provincial busca facilitar el acceso a la vacuna en distintos puntos de la provincia y reforzar la prevención ante el aumento de casos registrados en temporadas anteriores.