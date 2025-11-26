Provinciales > Oportunidad laboral
Empresa suma asesor de ventas para compañía financiera en San Juan
POR REDACCIÓN
Una compañía financiera con presencia en San Juan lanzó una nueva convocatoria laboral destinada a incorporar asesores de ventas a su equipo comercial. La búsqueda está orientada a personas de entre 20 y 35 años que estén interesadas en desarrollarse dentro del sector financiero y mejorar sus ingresos a través del sistema de comisiones.
Según la información difundida, la empresa ofrece un ambiente de trabajo profesional, oportunidades de crecimiento dentro del área comercial y un esquema de capacitación continua, lo que permite que incluso quienes no tengan experiencia previa puedan adquirir las herramientas necesarias para desempeñarse en el puesto.
El rol de asesor de ventas implica la promoción de productos financieros, el asesoramiento personalizado a clientes y la gestión de nuevas oportunidades comerciales. Desde la compañía remarcan que se trata de una posición con potencial de ingresos elevados, ya que no establece límites en las comisiones.
Los candidatos que cumplan con el rango etario y tengan interés en el área comercial pueden postularse enviando únicamente su CV al número 264 551-7813, donde se centralizará la recepción de antecedentes.
