La cerveza, bebida tradicionalmente vinculada a momentos de socialización y disfrute, puede convertirse en un riesgo para la salud cuando se consume en edades avanzadas. Especialistas señalan que a partir de los 65 años es fundamental evitar el consumo de alcohol para preservar el bienestar físico y cognitivo.

Según investigaciones, la pérdida neuronal a lo largo de la vida es mínima, entre un 2 y 4%, pero cuidar el cerebro en la adultez mayor resulta esencial para mantener una vida activa y saludable. En este sentido, un médico recomienda: “Si tiene 65 años o más, le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente del alcohol”.

El centro de rehabilitación Nirvana Recovery explica que el metabolismo del alcohol experimenta cambios significativos con la edad. La función hepática disminuye naturalmente, lo que reduce la producción de la enzima alcohol deshidrogenasa, responsable de descomponer el etanol. Como consecuencia, el alcohol permanece más tiempo en el torrente sanguíneo, intensificando y prolongando sus efectos incluso cuando se consume en cantidades moderadas.

Además, el envejecimiento conlleva pérdida de masa muscular y disminución del agua corporal, lo que provoca que el alcohol se distribuya en un volumen menor de agua en el organismo y alcance concentraciones más elevadas en sangre. Esto hace que una bebida que antes parecía inofensiva pueda provocar mareos, desorientación o fatiga en personas mayores.

Las autoridades del centro recalcan que “la tolerancia deja de ser un signo de costumbre y se convierte en un indicador fisiológico. Por lo tanto, el cuerpo simplemente ya no puede procesar el alcohol con la misma eficiencia”. Esta recomendación cobra especial relevancia para quienes desean preservar su salud y calidad de vida en la tercera edad.