El dólar oficial mayorista cerró su quinta rueda al alza y alcanzó los $1.453,50 para la venta este miércoles 26 de noviembre. En tanto, el tipo de cambio Banco Nación se ubicó a $1.475 para la venta. Esto ocurrió en vísperas de una cita clave del Ministerio de Economía con el mercado, por la licitación de deuda de esta tarde en la que vencen casi $15 billones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$450,991 millones y en futuros US$1.148 millones.

En este contexto, la tranquilidad cambiaria se mantuvo pese a tasas menos positivas que semanas atrás, debido a la estacionalidad de la demanda de pesos, una mayor oferta de divisas en el MULC y emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, que solo en noviembre superarían los US$4.000 millones, el mayor monto desde el inicio de la gestión Milei.

En tanto, los financieros cotizan en el mismo sentido que el oficial con leves avances: el MEP sube 0,6% a $1.489,03, mientras el CCL trepa 0,6% a $1.531,07. El blue, a contramano, cede $10 en $1.450 para la venta.