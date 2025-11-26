Andes Ingeniería Electromecánica lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a técnicos electromecánicos y electricistas en San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con experiencia en entornos industriales y conocimientos sólidos en mantenimiento.

Según informaron desde la empresa, el perfil solicitado debe contar con formación y práctica en instalaciones industriales, así como en mantenimiento preventivo y correctivo dentro del ámbito productivo. Además, se requiere experiencia comprobable, lo que permitirá una adaptación más rápida a los procesos y estándares internos.

Otro de los requisitos es poseer carnet de conducir vigente, ya que muchas de las tareas requieren desplazamientos a diferentes plantas o proyectos. En cuanto a la edad, la búsqueda está dirigida a personas de entre 25 y 35 años.

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en postularse pueden enviar su currículum al correo electrónico andeselectromecanica.sj@gmail.com.