Rawson se prepara para recibir una nueva edición de las Colonias de Verano, un espacio diseñado para niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, que podrán disfrutar de actividades recreativas durante el mes de enero de 2026.

Organizadas por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia y coordinadas por la Municipalidad de Rawson, estas colonias prometen un verano inolvidable.

Para inscribirse, será obligatorio presentar el Certificado de Médico de Buena Salud junto con otra documentación esencial. Para obtener el mismo, deben dirigirse al Centro de Salud más cercano o a través de un medico particular. Tienen tiempo de tramitarlo hasta el viernes 5 de diciembre.

En los próximos días estarán disponibles las inscripciones, las cuales se realizarán exclusivamente por LITO, nuestro asistente virtual de WhatsApp.

Al momento de completar la inscripción online, deberás adjuntar la siguiente documentación: