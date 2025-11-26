La noche del martes terminó con un gran susto y un profundo alivio para una familia sanjuanina. Minutos después de las 21, una joven de 22 años llegó a la base Motorizada Nº6 acompañada por su hermana, pidiendo ayuda urgente. En sus brazos llevaba a su bebé de apenas un mes, Ignacio, que había perdido el conocimiento.

Las agentes Paola Blanco y Karla Farías, junto al sargento Maximiliano Palacio, fueron quienes recibieron a la mamá y actuaron de inmediato. Al ver que el pequeño no reaccionaba, iniciaron maniobras de desobstrucción de vías aéreas mientras se comunicaban con el servicio de emergencias 107 para recibir indicaciones adicionales.

Según relataron desde la unidad, los minutos siguientes fueron tensos pero decisivos. Con las maniobras aplicadas y siguiendo las instrucciones médicas, Ignacio logró reaccionar y recuperar la conciencia, lo que trajo un inmediato alivio a su madre, que permaneció junto al pequeño durante toda la intervención.

Pocos minutos después llegó el equipo de salud. Tras examinar al bebé, los profesionales determinaron que no era necesario un traslado y que el niño se encontraba estable.