El consumo en supermercados continúa mostrando señales negativas en la segunda mitad del año, tras registrar una caída del 0,2% desestacionalizada a nivel intermensual en septiembre, consolidando así una racha de seis meses consecutivos de descenso.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó su informe más reciente, en el que se evidencia además una contracción del 5,2% en las ventas mayoristas, prolongando su tendencia a la baja. En términos interanuales, las ventas en supermercados disminuyeron un 0,8% frente a septiembre de 2024, aunque en el acumulado de los primeros nueve meses del año se observa un crecimiento del 2,7%.

Por otro lado, los centros comerciales también experimentaron un retroceso en sus ventas, con una baja del 3,4% interanual en septiembre de 2025, evidenciando un contexto desafiante para el sector retail en general.