Economía > Datos del Indec
Ventas en supermercados cayeron por sexto mes consecutivo en septiembre
POR REDACCIÓN
El consumo en supermercados continúa mostrando señales negativas en la segunda mitad del año, tras registrar una caída del 0,2% desestacionalizada a nivel intermensual en septiembre, consolidando así una racha de seis meses consecutivos de descenso.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó su informe más reciente, en el que se evidencia además una contracción del 5,2% en las ventas mayoristas, prolongando su tendencia a la baja. En términos interanuales, las ventas en supermercados disminuyeron un 0,8% frente a septiembre de 2024, aunque en el acumulado de los primeros nueve meses del año se observa un crecimiento del 2,7%.
Por otro lado, los centros comerciales también experimentaron un retroceso en sus ventas, con una baja del 3,4% interanual en septiembre de 2025, evidenciando un contexto desafiante para el sector retail en general.
Orrego, en la apertura del Paso de Agua Negra: "Potencia una futura ruta comercial y refleja desafíos superados”
Las autoridades de San Juan y la Quinta Región de Chile inauguraron oficialmente la temporada 2025-2026 del Paso Internacional de Agua Negra. La apertura se da tras importantes mejoras en el complejo fronterizo argentino y fortalece la integración, el turismo y la futura conectividad comercial entre ambos países.