A más de 24 horas de las amenazas de bomba registradas el pasado jueves 4 de septiembre en San Juan en el Centro Cívico y en una escuela de Rawson, la Fiscalía confirmó a DIARIO HUARPE que ya identificaron a uno de los autores de los incidentes.

Según Daniela Pringles, fiscal del caso, el autor de la amenaza de bomba en la Escuela Doctor Pablo Ramella, en Villa Krause, es un alumno de 13 años que utilizó el celular de un compañero para realizar la llamada que generó el operativo de emergencia.

Publicidad

La fiscal indicó que el menor reconoció haber tomado el teléfono con la excusa de llamar a su madre y aprovechó la situación para realizar la broma. Por este motivo, la causa pasó directamente al Juzgado Penal de la Niñez, por lo que la fiscalía no interviene en este caso. “Personal de Bomberos y de la Policía pudo entrevistar a docentes y directivos de la escuela y se confirmó que el número provenía de un alumno. Luego se presentaron ambos”, explicó Pringles.

El segundo incidente ocurrió en el Centro Cívico alrededor de las 14 horas, cuando un llamado advirtió sobre un supuesto explosivo en el edificio gubernamental. Aunque la mayoría del personal ya había salido, se activó el protocolo correspondiente y se evacuó al personal restante. Pringles indicó que el teléfono desde el que se realizó la llamada está siendo rastreado con apoyo tecnológico de la Policía de San Juan y de las empresas de telefonía, para determinar la compañía y otros datos que puedan aportar información sobre los autores.

Publicidad

Conforme a lo que Pringles comentó: “La investigación está en proceso inicial. De acuerdo al audio que se ha viralizado, la voz pareciera ser de un menor de edad, aunque hoy, con la tecnología de inteligencia artificial, interviene la Fiscalía Genérica hasta tener certeza de quién está detrás del llamado. La pauta indica que se trata de un menor que se hace pasar por terrorista, otra broma a la que se está acostumbrando la población sanjuanina, aunque todavía no lo hemos confirmado”.

Hasta el momento, solo se ha confirmado la participación del menor involucrado en la amenaza de la escuela, mientras que la investigación continúa para esclarecer la identidad de los otros posibles autores de ambas amenazas.