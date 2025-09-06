Cami Homs atraviesa un momento especial en su vida: espera su primer hijo junto a José Sosa, luego de haber finalizado su relación con Rodrigo De Paul en 2021. A pesar de estar enfocada en esta nueva etapa, la mención de la boda de su expareja con Tini Stoessel generó una reacción inesperada durante una entrevista para Puro Show (El Trece).

Al principio, Homs habló con alegría sobre su embarazo y los antojos que ha experimentado: "Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas". También explicó cómo fue contando la noticia a sus hijos fruto de su relación con De Paul: "Les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper".

Sin embargo, cuando los periodistas la consultaron acerca del casamiento entre Rodrigo y la cantante Tini Stoessel, su semblante cambió drásticamente. Ante la pregunta "¿Cómo vivís el tema del casamiento de Rodrigo con Tini? ¿Te enteraste por los medios o por tus hijos?", Cami respondió con firmeza: "No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!" y se retiró del lugar.

A pesar de que intentaron reiterar la consulta, ella mantuvo su postura: "No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias". Esta reacción evidencia la tensión que persiste entre los tres, que se remonta al inicio de la relación entre De Paul y Stoessel, pues Cami no coincide con la versión oficial sobre cuándo comenzaron su vínculo.

En el programa, especialistas explicaron que la relación entre Cami Homs y Rodrigo De Paul es estrictamente contractual y que existe un acuerdo de confidencialidad que impide hablar públicamente sobre el otro. Angie Balbiani comentó que "la relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual", mientras que Pampito agregó que "parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revée el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos".

Este acuerdo, además, ayuda a preservar la convivencia familiar en un contexto de separación. Según Pochi, "en su momento, ella tenía que llevar a los chicos, él pedía que fuera la madre. Ahora que ya está en pareja con José Sosa, la madre de Rodrigo de Paul lleva a los chicos", lo cual refuerza la estricta división de responsabilidades y la ausencia de una relación cordial entre los ex.

En medio de esta situación, Cami Homs continúa enfocada en su embarazo y su presente personal, alejándose de cualquier comentario sobre la vida privada de su expareja y su nueva relación.